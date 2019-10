Jardim apresenta livro de Mota Amaral em Novembro

O ex-líder do Governo Regional dos Açores, deputado do PSD e antigo presidente da Assembleia da República, Mota Amaral, autor do livro ‘Os Açores, Portugal e a União Europeia’, publicado pela Editora Letras Lavadas protagoniza a sessão pública de apresentação do livro a 8 de Novembro, pelas 17 horas, no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, à Rua das Mercês, Funchal.

Segundo a CRIAMAR - Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio de Crianças e Jovens, a apresentação da obra de Mota Amaral está a cargo de Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional da Madeira.