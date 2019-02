Janeiro gordo para a Empresa de Electricidade da Madeira

Um Janeiro gordo em contratações públicas para a Empresa de Electricidade da Madeira valeu o maior arranque anual da era do Governo de Miguel Albuquerque em volume de investimento.

“Janeiro rendeu 16,1 milhões em contratos públicos: Electricidade da Madeira foi responsável pela maior adjudicação, no valor de 4,5 milhões de euros, destinados à actualização tecnológica de centrais eléctricas”, conta o DIÁRIO.

A imagem em grande destaque na edição desta quarta-feira, mostra o cortejo alegórico do corso numa das ruas de Machico. É o “Carnaval total” ao som do samba que vai animar os próximos dias. A diversão vai tomar conta das ilhas nos próximos dias. Nesta edição, mostramos o roteiro da folia pelas várias freguesias.

E se vai mascarar-se, tenha em atenção esta notícia: “Há fatos e brinquedos perigosos à venda”.

Sem medo, nem arrependimento do que fez está João Carlos Abreu, ele que confessa: “Tinha as costas largas do dr. Alberto João”. Em entrevista de duas páginas, o ex-secretário regional do Turismo, hoje com 83 anos, mantém uma actividade diária intensa e está a aprender castelhano. O poeta para quem o amor é “tudo”, diz que o importante é fazer, criar e depois levar lá para fora.

De lá para fora, cá para dentro, a Academia da Juventus estará em Julho na Madeira. ‘Camping’ vai reunir crianças dos 5 aos 16 anos, na Ribeira Brava.

A abrir o apetite das grandes construtoras está a construção do novo hospital na Madeira. E muitas vêm do lado de lá da fronteira.

Tenha um bom dia, na nossa companhia.