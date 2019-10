Já tem tudo o que precisa para a limpeza do seu Alojamento Local?

Se tem uma ou mais unidades de Alojamento Local, ter bons produtos de limpeza é essencial para economizar tempo, que se vai traduzir em lucro.

Para melhor realizar esta tarefa, aconselhamos algumas maneiras de acelerar o processo de limpeza entre a saída/chegada de novos hospedes. Tudo assenta nos produtos que irá utilizar.

Apresentamos os nossos principais produtos de limpeza e aqueles que são recomendados para utilizar ​​depois de cada hóspede fazer check-out:

1-High Class

Detergente neutro multifuncional concentrado, com um agradável aroma a tangerina, para limpeza do chão e outras superfícies, sem riscar ou danificar o brilho. Ideal para ser utilizado diluído em sistemas de pulverização ou em balde.

2-Clear

Limpa vidros com grande eficácia e efeitos anti-estáticos para repelir o pó, sem amoníaco. Promove um aspeto final brilhante e sem manchas. Também adequado para a limpeza de várias superfícies tais como cromados, plásticos, teclados de computador, ecrãs de TV, cerâmica e porcelana. Não contém amoníaco.

3-Gel de limpeza

Pasta rosa de origem vegetal, excecionalmente versátil e eficaz na remoção de manchas e nódoas difíceis em superfícies duras laváveis. Eficaz para panelas, ferrugem, azulejos, churrascos, mobília de jardim, banheiras, pias, fornos, cobre, janelas, vidros e barcos.

Limpa tudo com pouco esforço! Também eficaz para efeito de polimentos.

4-Kind Plus

Detergente líquido, concentrado, muito eficaz para todo o tipo de lavagem de loiça manual. Suave para as mãos, de alta rentabilidade!

5-Everfresh Maçã

Detergente para áreas sanitárias, perfumado e muito espesso. Recomendado para a limpeza diária e rotineira de sanitas, urinóis, pias e banheiras. Adequado para aplicar em porcelanas, inox, plástico, esmaltes e azulejos, prevenindo o aparecimento de calcário.

Menos é mais:

Opte por produtos concentrados e embalagens de maior capacidade. Ao optar por produtos concentrados e não por produtos RTU (ready-to-use/pronto a usar), está a poupar, pois irá aplicar as diluições apropriadas, o que aumentará a rentabilidade e durabilidade do produto.

O uso de embalagens de maior capacidade também permite a poupança, além de reduzir o impacto ambiental na quantidade de plásticos consumidos.

Alguns conselhos para poupar tempo e aumentar a rentabilidade e eficiência na limpeza do seu Alojamento Local:

-Separe toalhas e lençóis em caixas - Arranje caixas empilháveis​​ limpas e um marcador permanente preto. Com estes dois itens economizará muito tempo na hora de separação das roupas.

Obviamente, deve trocar todas as roupas de cama e toalhas antes de um novo hóspede fazer o check-in. Para evitar apressar este procedimento entre os check-ins, compre um conjunto extra de lençóis para usar, enquanto um deles estiver na lavandaria;

-Obtenha um caddy de limpeza, para ter tudo o que necessita para a limpeza perto de si – A organização é a chave do sucesso!

-Faça uma rotina de limpeza - Faça uma lista de todas as tarefas de limpeza com as respetivas periodicidades;

-Implemente uma abordagem de limpeza de cima para baixo – Deve começar pelo canto mais alto ou pelos móveis e terminar no chão, pois desta maneira irá maximizar a limpeza e a eliminação de partículas de pó;

-Ventilação - O primeiro passo para limpar seu alojamento é abrir as janelas. Isso removerá os odores deixados pelos clientes anteriores;

-Casas de banho limpas. Sempre! - A limpeza da casa de banho é um dos maiores fatores para obter uma avaliação positiva do hóspede;

-Remova os cabelos em todos os lugares;

-Use a esfregona limpa - Garanta que está a usar uma esfregona limpa, se não em vez de limpar está a espalhar mais bactérias e sujidade. Por isso, lave-a regularmente;

-Limpe a drenagem do banheiro e pias frequentemente, para evitar entupimento e maus cheiros;

-Limpe marcas de água e impressões digitais de superfícies metálicas, espelhos e vidros;

-Tenha atenção ao lixo! - Retire o lixo dos baldes da cozinha, casa de banho e quartos e de todos os lugares onde houver lixo e desinfete-os para remover os odores.

A Seta Verde - Higiene, Lda possui uma oferta variada de produtos de limpeza concentrados profissionais da sua marca registada Biosoluções® e sistemas de Higiene e Limpeza, adequados a todas as tarefas de higiene e limpeza profissional e doméstica.

Tenha como lema otimizar a limpeza e ser sustentável!

Solicite um de nossos consultores para avaliar e apresentar os melhores procedimentos a ser adotados.

Telefone: 291 930 500

E-mail: [email protected]

Consulte www.setaverde.pt para conhecer os nossos produtos e serviços.

Boas limpezas