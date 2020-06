Já há data oficial para debater orçamento suplementar da Região

O debate do Orçamento Suplementar da Região Autónoma da Madeira ficou marcado para os dias 22 e 23 de Julho. Antes, a 9 de Julho, acontece o debate do Estado da Região. As datas saíram da Conferência dos Representantes dos Partidos que reuniram esta terça-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira, e foram anunciadas pelo presidente da ALM, José Manuel Rodrigues à comunicação social.

No encontro ficou também decidido que a Sessão Comemorativa do Dia da Assembleia, evento estreia na história da ALM, ficará para 19 de Julho.

Já a conta da Região referente a 2018 será debatida a 30 de Junho.

Além disto, José Manuel Rodrigues informou ainda que a II sessão legislativa da XII legislatura, será antecipada de 1 de Outubro para 15 de Setembro: “Como empenho em trabalhar depois de um período de confinamento” revelou ainda o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.