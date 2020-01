Já foi reaberto o acesso ao Pico do Areeiro

Já foi reaberto o troço final de acesso ao Pico do Areeiro, onde praticamente há apenas alguns vestígios da neve.

Esta manhã a temperatura ainda chegou a descer a valores negativos (-0,3.C), mas não foi suficiente para cair neve.

Até às 10 horas continuava a ocorrer precipitação naquela zona, embora pouco significativa, tendo a temperatura no Pico do Areeiro subido para 0,9.C

Recorde-se que o acesso ao Pico do Areeiro estava encerrado devido à neve, a partir do Chão do Areeiro, entroncamento com o caminho Florestal de acesso à Eira do Serrado.