A J. Nelson Abreu informa, através de um comunicado, que abrirá o armazém de frutas e legumes ao público em geral, situado em São Martinho, Caminho do Passeio N.º12.

“O ideal é ligarem para o 291 761 276 para preparar a encomenda. Assim que esta estiver pronta, ligamos para levantá-la no cais de carga. Desta forma, evitará filas de espera no supermercado e contacto com possíveis transmissores do coronavírus”, revela.