“Isto significa que a escola está a cumprir a sua missão”, diz Jorge Carvalho sobre prémio de mérito a alunos de Machico

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, esteve hoje na cerimónia de reconhecimento do mérito a alunos da Escola Básica e Secundária de Machico.

Nesta cerimónia foram homenageados 13 estudantes, os melhores de cada ano de escolaridade no ano lectivo transacto, de um total de 120 que atingiram as médias exigidas – igual ou superior a 4,5 para os alunos do ensino básico; igual ou superior a 18 para os alunos do ensino secundário. O melhor aluno do 12.º ano de escolaridade acumulou um prémio de 500 euros, patrocinado pela NOS Madeira.

O governante disse que este foi um dia importante para aquele estabelecimento de ensino, sendo esta uma forma de reconhecer o trabalho de todos. “Isto significa que a escola está a cumprir a sua missão”, afirmou.