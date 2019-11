ISAL organiza palestra na Camacha sobre Rendimentos Empresariais e Profissionais

No âmbito do desenvolvimento de políticas sociais e responsabilidade social, o Instituto Superior de Administração e Línguas ISAL apresenta hoje, em colaboração com o Polo de Emprego da Casa do Povo da Camacha, uma palestra gratuita denominada ‘Rendimentos Empresarias e Profissionais’ (Categoria B).

Trata-se de uma iniciativa integrada no evento ‘ISAL Outdoor’ que nasceu para que a instituição de ensino tenha uma intervenção mais activa na sociedade.

Através deste programa, o ISAL disponibiliza cinco palestras com conteúdos e temáticas adequadas a vários públicos, estando, neste momento, a desenvolver duas palestras que procuram minimizar as necessidades identificadas: ‘Que tipo de empresa devo escolher’ e ‘Como preparar um currículo vitae’.

As palestras que o ISAL se predispõe a ministrar têm um formato informal e de proximidade, sendo os conteúdos transmitidos de forma dinâmica, intercalando os conteúdos teóricos com exemplos/exercícios práticos.

Pretende-se assim contribuir para a sociedade, estimulando o gosto pela aquisição de novos saberes e incentivando as pessoas a valorizar-se pelo conhecimento.