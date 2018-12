ISAL irá abordar Alojamento Local em dia de entrega de diplomas

Hoje, dia 12 de Dezembro, o Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) irá abordar a temática do Alojamento Local, na cerimónia de entrega de diplomas dos alunos finalistas da pós-graduação em Gestão do Alojamento Local.

“Ocorrente da evolução dos mercados de trabalho e reais necessidades dos seus alunos”, o ISAL abriu, em Janeiro, candidaturas para a pós-graduação em Gestão do Alojamento Local e paralelamente lançou um prémio para o melhor artigo científico com o tema ‘Alojamento Local e o Impacto na RAM’. O projecto vencedor denominado, ‘Alojamento Local na Região Autónoma da Madeira - Tipologia e distribuição do Imóvel. O Perfil do Investidor’, será apresentado, esta quarta-feira, pelas 19 horas, naquele estabelecimento de ensino.

Este estudo, da autoria dos alunos Duarte Nunes, John Moura e Luís Sardinha, o procurou responder a questões tais como se os detentores de imóveis em regime de AL são pessoas dotadas de formação superior e/ou especifica, qual a tendência geográfica e tipologia de imóvel deste tipo de negócio na RAM e quem e como se faz a gestão dos imóveis em regime de AL na RAM.

O mesmo evento, aberto a toda a comunidade, contará ainda com a presença de Sancha Campanella , que irá explicar a evolução legislativa relativamente ao Alojamento Local.

Assinatura de Protocolo Entre o ISAL e o Sindicato dos Funcionários Judiciais

De referir que, no seguimento das suas políticas sociais, ISAL assina, na próxima sexta-feira (14 de Dezembro), um protocolo com o Sindicato dos Funcionários Judiciais.

“A conjugação de sinergia entre as entidades, através deste protocolo, procura colmatar as necessidades formativas dos associados, através da criação de cursos formativos ou pós-graduações adequados a estes profissionais, bem como proporcionar descontos aos associados”, refere a instituição.

Ao nível da oferta formativa o ISAL possui três Licenciaturas: Gestão de Empresas, Organização e Gestão Hoteleira e Turismo. Quanto às Pós-Graduações a sua oferta passa por Pós-Graduação em Gestão de Serviços de Saúde e Instituições Sociais, Gestão de Recursos Humanos e e brevemente Gestão em Administração Pública e Gestão em Turismo.