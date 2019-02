Ireneu Barreto lamenta morte do historiador Alberto Vieira

O Representante da República para a RAM, Ireneu Barreto, lamenta a morte do historiador madeirense Alberto Vieira.

“Ao tomar conhecimento do inesperado falecimento do Professor Doutor Alberto Vieira , Comendador da Ordem Infante D.Henrique , apresento à família enlutada e a todos os colaboradores do Centro de Estudos História do Atlântico, de que foi a grande referência, as mais sentidas condolências”, começa por dizer através de uma nota de imprensa.

“Historiador e académico, incansável investigador e divulgador científico, Alberto Vieira deixa-nos um importante legado, expresso na obra publicada e no registo de inúmeras intervenções em encontros nacionais e internacionais, imprescindível para quem deseje conhecer a História da nossa Região e da sua diáspora”, acrescenta ainda, concluindo que “ao inclinar-me perante a sua memória, quero associar-me a todos aqueles que sentem a perda irreparável deste ilustre madeirense.