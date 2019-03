Ireneu Barreto destaca “profunda relação afectiva” de D. Maurílio Gouveia com a Madeira

Foi com grande pesar que o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira tomou conhecimento do falecimento do Arcebispo Emérito de Évora, D. Maurílio Jorge Quintal de Gouveia, ilustre madeirense, natural do Funchal e transmite à sua família e às Dioceses do Funchal e de Évora as suas mais sentidas condolências.

O pesar de Ireneu Barreto foi comunicado através de uma nota onde recorda o aluno distinto no Seminário desta Diocese e mais tarde da Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Esteve ligado a diversos projectos como o Jornal da Madeira e leccionou no Funchal, em cuja Sé Catedral foi nomeado cónego em 1961 e ordenado Bispo em 1974.

“Figura notável e humanista prestigiado com uma ampla obra bibliográfica, desenvolveu a sua missão pastoral mais relevante fora da ilha da Madeira, em especial como Arcebispo de Évora entre 1981 e 2007, ano em que atingiu o limite de idade”, refere o gabinete do representante para a Madeira, destacando a “profunda relação afectiva com a sua terra natal”, onde faleceu hoje no Eremitério Maria Serena, em Gaula.