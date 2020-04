O Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, visitou hoje o Comando Operacional da Madeira para agradecer toda a “ajuda e colaboração” que as Forças Armadas têm prestado a toda a região, salientando que estamos perante uma “instituição indispensável para a Região” em temos normais e, sobretudo em alturas de crise, como a que se vive actualmente provocada pela pandemia Covid-19.

“Têm transportado material, tem apoiado os serviços de saúde da Região, as forças de segurança que estão no terreno e houve um aspecto que me tocou profundamente”, refere Ireneu Barreto, referindo-se à ajuda da Força Aérea no repatriamento de reclusos que foram libertados no âmbito da Covid-19. Nesta matéria, recordou o seu papel como juiz do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, onde condenou países que não punham as pessoas em liberdade imediatamente após tal decisão.

Já o Comandante Operacional da Madeira, Almirante Dores Aresta, salientou que este reconhecimento pela acção das Forças Armadas é “muito significativo e muito reconfortante”. Para além de ser uma missão que desempenham “com muito gosto” e também com “alguma complexidade”, Dores Aresta garante que o trabalho vai continuar para poderem alcançar todos os objectivos.