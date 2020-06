Investimento público sofre queda de 52 milhões de euros

Investimento público já caiu 52 milhões. A notícia surge em destaque na edição impressa desta sexta-feira, traduzindo também o efeito da pandemia na injecção de menos capital público nas empresas por via da contratação.

Entre Janeiro e Maio, os contratos de governo e municípios atingiram 98 milhões de euros, uma queda acentuada face ao período homólogo. 28% da contratação do último mês foi canalizada para o combate da Covid-19.

A foto principal mostra a aterragem do aparelho Embraer da TAP que por estes dias assegura as ligações aéreas para a Madeira. “Testes aos viajantes não convencem perito”, lê-se. Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública e clínico do Departamento de Epidemiologia do Instituto Ricardo Jorge, põe em causa a eficácia da medida de controlo, anunciada pelo Governo Regional, de fazer rastreios à Covid-19 após o desembarque na Madeira.

O Aeroporto da Madeira que terá mais movimento ao longo deste mês: As ligações domésticas nacionais vão triplicar até final de Junho, prevendo-se a chegada de mais de 5 mil passageiros. Para já, a Região tem reagentes para realizar mais 70 mil testes.

Na justiça é notícia a absolvição de um homem ao fim de um ano em prisão preventiva. Foi ilibado indivíduo acusado de incendiar cinco carros na Ponta do Sol, entre os quais viaturas policiais.

Na política, o PS desvenda contradições e omissões na gestão dos inertes e vai requerer a presença de peritos na comissão de inquérito.

No Porto Santo, Idalino Vasconcelos acusa a TAP de desconsiderar a ilha dourada, onde por estes dias, estão de férias cerca de 3 mil madeirenses.

