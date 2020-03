Intervenção na rede de água em São Roque adiada para esta terça-feira

Em virtude das actuais condições atmosféricas adversas, a intervenção na rede de água da freguesia de São Roque foi adiada para amanhã, terça-feira, dia 24 de Março, com os trabalhos a decorrerem entre as 9h30 e as 11h30. Em nota enviada à redacção, a autarquia “agradece a compreensão de todos”.

Recorde-se que a Câmara Municipal do Funchal informou esta segunda-feira, dia 23 de Março, que teria de ser efectuada uma intervenção na rede de abastecimento de água no Caminho da Alegria, na freguesia de São Roque, afectando o abastecimento de diversos arruamentos, entre os quais:

- Caminho da Alegria;

- Caminho da Terça;

- Caminho da Igreja Velha (São Roque);

- Caminho da Igreja (São Roque);

- Caminho da Cova (São Roque);

- Caminho Velho do Galeão;

- Caminho do Galeão;

- Beco do Galeão;

- Caminho Antigo do Galeão;

- Vereda da Cova;

- Caminho da Ribeira de Santana;

- Caminho do Lombo Jamboeiro;

- Caminho do Corgo;

- Caminho do Terraço.