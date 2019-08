A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, 23 de Agosto, irá decorrer uma intervenção na rede de abastecimento de água da Avenida do Infante, na freguesia da Sé, entre as 9h30 e as 12 horas, afectando o abastecimento de água entre a Rua do Jasmineiro e a Avenida Luis Camões, agradecendo a compreensão de todos.