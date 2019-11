Inertes continuam na ordem do dia na Madeira

‘Devolução de inertes é uma miragem’ é a notícia que faz a manchete da edição de hoje. Em causa a actividade da Afavias na praia da Tabua. Na mesma chamada, destaque para a regularização do troço final a ribeira de Santa Luzia que avança na próxima semana.

Na primeira página do Diário, referência para a entrega do Programa do Governo Regional que não traz surpresas. É na Saúde que se nota maior influência do CDS.

O Estatuto do Cuidador Informal será concretizado este mês é outra referência.

Em Machico, a câmara culpa o Governo Regional pela situação do cemitério do Porto da Cruz.

A PSP e as Actividades Económicas fiscalizaram um estabelecimento suspeito de vender cannabis.

Tudo isto e muito mais na edição impressa de hoje.