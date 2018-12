Imigrantes estão a mexer muito com os centros de saúde

O regresso dos luso-venezuelanos está a provocar mudanças nos cuidados de saúde primários, mas a coordenadora Perpétua Ramos assegura que ninguém fica sem resposta. É este o tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 22 de Dezembro.

Paralelamente, em relação à possibilidade de o Porto Santo contar com um médico internista a tempo inteiro, a resposta é negativa. Leia tudo nas páginas 10 e 11.

Ainda na Saúde, é de destacar que as obras do novo hospital não arrancam antes das eleições. Saiba porquê na página 4.

Numa nota mais positiva, está tudo a postos para a Noite do Mercado. Os comerciantes estão optimistas para a grande noite do ano, mas há quem se queixe de que tudo se resume a comes e bebes. Para ler nas páginas 30 e 31.

A grande entrevista deste sábado é com Teófilo Cunha. O Presidente da Associação dos Municípios exige ao Governo Regional a entrega de um milhão de euros de IRS às autarquias (páginas 24 e 25).

Outro tema de interesse é a exposição de carros clássicos que o Funchal vem acolhendo nos último anos. Em 2019 o evento terá uma nova organização. Saiba mais na página 23.

No Turismo. o destaque vai para os Grupos hoteleiros madeirenses PortoBay e Pestana, ambos com novas apostas na cidade do Porto (página 44).

Tudo isto e muito mais poderá ler este sábado no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper que poderá subscrever de forma rápida aqui.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha um excelente fim-de-semana e boas leituras com o seu DIÁRIO.