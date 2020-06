O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) está a realizar uma intervenção no Paul da Serra que passa por limpar 120 hectares ocupados por espécies invasoras.

Neste âmbito, a Secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações

Climáticas, Susana Prada, juntamente com o Presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, visitam esta quinta-feira, 2 de Julho, às 11h30, os trabalhos que decorrem no Paul da Serra.