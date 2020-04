Identificados 78 novos contactos da cadeia de transmissão de Câmara de Lobos

Estão identificados mais 78 contactos da cadeia de transmissão na freguesia de Câmara de Lobos, estando em curso da investigação epidemiológica.

No total, já foram realizados 110 testes a contactos de casos confirmados nesta cadeia de transmissão, número no qual “se incluem os 27 positivos já anunciados e 78 negativos”, referiu a vice-presidente do IASaúde na conferência de imprensa que está a decorrer. “Apenas 5 destes 110 aguardam resultados definitivos, já que o primeiro resultado foi inconclusivo”, acrescentou Bruna Gouveia.

Quanto aos 78 novos contactos identificados desde ontem “serão avaliados e testados a partir do dia de hoje”, garantiu Bruna Gouveia.