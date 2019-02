Idalino Vasconcelos recebeu em audiência novo Comandante da Zona Marítima da Madeira

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, recebeu, no Gabinete da Presidência, o novo Comandante da Zona Marítima da Madeira, José Luís Guerreiro, para audiência de apresentação de cumprimentos.

O Presidente da Câmara esteve acompanhado pela sua equipa, incluindo o vice-presidente, Pedro Freitas. Idalino Vasconcelos desejou ao novo Comandante o maior sucesso no exercício das suas exigentes funções. Por seu turno, o Comandante da Zona Marítima esteve acompanhado pelo seu Adjunto, Primeiro-tenente Oficial Adjunto do Capitão do Porto do Porto Santo, Carvalho Paulos.

O presidente reforçou que pretende dar continuidade à excelente relação institucional e de cooperação com o Comando da Zona Marítima, que tem sido constante ao longo dos últimos anos”.

Idalino Vasconcelos e José Luís Guerreiro abordaram diversas matérias operacionais de interesse conjunto para a ilha do Porto Santo, entre o qual se destacam as concessões de praia, zonas balneares e a segurança dos banhistas, uma vez que o novo Comandante da Zona Marítima da Madeira é, concomitantemente, o responsável pela Capitania do Porto do Porto Santo.