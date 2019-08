O presidente da Câmara Municipal, Idalino Vasconcelos, participou na campanha ‘#Vibes4UNoDrugs, no Porto Santo,

Trata-se de um projecto do IASAÚDE, através da UCAD, em parceria com a PSP, para prevenir no contexto recreativo nocturno.

Terminado o ‘teste’, o presidente da autarquia local acusou uma taxa de alcoolemia de 0,0gl, considerada “exemplar”.