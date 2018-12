Idalina Perestrelo enalteceu debate sobre natureza e sustentabilidade no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal assinalou hoje o Dia Mundial do Solo, com a conferência “Os nossos solos estão vivos: diversidade, interações e contribuições dos organismos edáficos”, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

A palestra teve como convidada a oradora Maria Jesus Briones, da Universidade de Vigo, a quem a Vereadora Idalina Perestrelo agradeceu a presença, enaltecendo “a aposta que a Autarquia tem feito neste tipo de sensibilização da população, em temas que se relacionam com a natureza, a sustentabilidade e a biodiversidade, com vista a uma crescente consciencialização coletiva.”

A autarca, que tem os pelouros do Ambiente e da Conservação da Natureza no Município, congratulou-se pela casa cheia e enalteceu, em especial, a presença do público escolar, “que se juntou a nós nesta missão de sensibilização e nos ajudou a capitalizar mais esta oportunidade de discussão e aprendizagem.”