Humberto Vasconcelos reitera apoio ao Bordado Madeira

O secretário regional de Agricultura e Pescas reiterou o apoio ao Bordado Madeira na inauguração da II Mostra Regional do Bordado Madeira.

Segundo fez saber, o Instituto do Bordado, do Vinho e do Artesanato da Madeira tem acompanhado de perto o sector para que possa ser ainda mais valorizado. Nesse sentido Humberto Vasconcelos lembrou que o Bordado Madeira tem participado em várias feiras nacionais e internacionais onde o bordado regional tem mostrado o seu valor e ombreado com marcas de renome ao nível internacional. “O IVBAM tem acompanhado de perto todas as bordadeiras e há um esforço muito grande ao nível da promoção para que o Bordado Madeira mantenha o seu mercado e possa conquistar novos nichos. Ainda este mês estaremos no Porto, numa feira de luxo que é onde esta arte deve estar”, disse o governante salientando igualmente o trabalho realizado pelas casas do sector.

Já em relação à II Mostra Regional do Bordado Madeira Humberto Vasconcelos elogiou a Casa do Povo por ter dado início a uma mostra que “dignifica o Bordado Madeira e as bordadeiras”.