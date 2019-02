Hotéis PortoBay convidam a Chocolate & Vinho Madeira

Os hotéis PortoBay na Madeira começam o ano de uma forma ainda mais doce com o evento ‘PortoBay Chocolate & Vinho Madeira’, entre os dias 16 e 21 de Fevereiro. Esta é a 10.ª edição do evento que decorre nos hotéis The Cliff Bay, Resort Vila Porto Mare e Porto Santa Maria, no Funchal.

Decorações temáticas, chás da tarde dedicados ao chocolate, ‘happy hours’ temáticos, provas de chocolate e vinho Madeira, cocktails originais, visitas guiadas com prova de vinho, esculturas de chocolate, workshops, jantares e tratamentos de spa especiais com chocolate, são algumas das actividades que constam do programa deste evento.

A ideia é dar a conhecer alguns produtos madeirenses de um ponto de vista diferente, com actividades destinadas aos hóspedes dos hotéis, convidando-os a conhecer os outros hotéis do grupo, para além do hotel onde estão hospedados.

O evento terá também um conjunto de jantares dedicados ao chocolate. Na quinta-feira, dia 21, o hotel Porto Santa Maria apresenta o ‘Chocolate Passion Dinner’. Já o restaurante MED, no Resort Vila Porto Mare, prepara o ‘Chocolate Temptations Dinner’.

Esta é a primeira de uma série de experiências que o PortoBay organiza ao longo do ano dentro dos hotéis do grupo na ilha da Madeira, nomeadamente: Chocolate & Vinho Madeira, Rota das Estrelas, PortoBay Flower Week, Wine Week, Youth Week, Itália com Alma, Move . .. for Hope, Natal e Fim-do-Ano.