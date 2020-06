Hospital ganha dez equipamentos para entubar doentes com maior segurança

O Hospital Dr. Nélio Mendonça recebeu, esta tarde, dez equipamentos de videolaringoscopia que vão servir para conferir maior segurança e conforto ao procedimento de entubação de doentes, como acontece com os que padecem da forma mais grave da Covid-19 e precisam de ventilação. Tratou-se de uma doação do Grupo Sousa, que esteve representado no acto de entrega pelo seu presidente, Luís Miguel Sousa.

O director clínico do SESARAM, Júlio Nóbrega, descreveu que este é um equipamento “muito importante” para a actividade clínica, particularmente para os doentes que têm de ser entubados por via aérea (passar um tubo pela boca até à traqueia), por forma a poderem ser ligados a um ventilador. O equipamento tem uma câmara de filmar na extermidade, que transmite a imagem para um monitor, o que permite que o procedimento de acesso à traqueia seja feito com maior conforto e segurança, tanto para o doente como para os profissionais de saúde. A questão da segurança é particularmente importante na abordagem aos doentes com Covid-19: “Este acto de entubação acrescenta muito risco para o profissional de saúde, dada a proximidade que tem de ter com a via área do doente, já que os vírus que expele podem contagiar”.

Os dez equipamentos de videolaringoscopia vão ser distribuídos pelos serviços onde mais se efectua a entubação de doentes, como o Bloco Operatório, Pediatria (unidade de cuidados intensivos neonatais e pediátricos), Cuidados Intensivos, Serviço de Urgência (sala de emergência) e unidade de internamento polivalente para a doença Covid-19.

No mesmo acto, o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, voltou a lembrar que a Madeira entra a 1 de Julho numa nova fase de abordagem à pandemia, com a abertura ao turismo e a realização de testes no Aeroporto aos passageiros que não trazem o resultado de um teste realizado nas últimas 72 horas. Na sexta-feira de manhã o presidente do Governo vai fazer uma visita ao Aeroporto da Madeira para ‘in loco’ a logística montada e o circuito para os testes. Entretanto, nos próximos dias serão realizados vários simulacros com um número significativo de pessoas para operacionalizar o circuito que envolve muitos profissionais do SESARAM, da Secretaria do Turismo e Associação de Promoção, que vão ajudar a fazer o inquérito epidemiológico e a encaminhar os passageiros enquanto esperam as malas.

Pedro Ramos sublinhou que os 92 casos positivos detectados até agora na Madeira “revelam que nós conseguimos conter esta propagação do vírus nestes primeiros cinco meses”, em contraste com “o recrudescimento de casos que tem acontecido” em Lisboa e Vale do Tejo e noutros pontos do país, “resultantes do desconfinamento feito de forma descontrolada”.