O Hospital Dr. Nélio Mendonça (HNM) recebeu hoje, dia 3 de Junho, nove câmaras de protecção profissional aos actos de abordagem da via aérea, nomeadamente a entubação e extubação.

Estes equipamentos foram doados pela Ordem dos Médicos e pela Ordem dos Farmacêuticos que, ao abrigo do programa ‘Todos Por Quem Cuida’, permitem entregar material de protecção aos profissionais de saúde durante a pandemia da covid-19.

“Estas câmaras protectoras são de acrílico e funcionam como uma barreira física entre o doente e os profissionais, mantendo a visibilidade dos procedimentos durante a sua execução (entubação / extubação) e proporcionando protecção adicional na eventualidade de ser um doente covid positivo”, explica um nota do gabinete de comunicação do SESARAM.

Concretamente, durante as manobras de manipulação da via área, os profissionais ficam expostos aos aerossóis dos doentes, pelo que, de acordo com o director Clínico do HNM, Júlio Nóbrega, “as câmaras proporcionam o uso de um mecanismo de barreira que permite defender o profissional de saúde da exposição às gotículas que o doente emana naquele ato de entubação/ extubação”.

“Esta é mais uma forma de evitar que um profissional de saúde seja contaminado pelo Virus SARS COV 2”, sublinha a mesma nota, que refere que as noves caixas ficarão distribuídas por vários serviços: Bloco Operatório, Serviços de Urgência, Unidades de Cuidados Intensivos, e Internamento Covid.

Uma das câmaras ficou desde já disponível no Centro de Simulação Clínica local onde, por videochamada, o Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, se juntou ao momento de demonstração do uso destas câmaras.

Na ocasião, Miguel Guimarães enalteceu a resposta que o serviço regional de saúde teve no âmbito desta pandemia, considerando ser “um exemplo a seguir” e uma resposta que “devia ser seguida, numa próxima oportunidade, por outros países e regiões, porque fizeram tudo no tempo certo”.

Por seu turno, o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, ressalvou que a entrega das nove câmaras de entubação chegou “no momento próprio”.