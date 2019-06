Horários do Funchal premeia primeiros compradores do Passe Estudante Férias com bilhetes para o Summer Opening ‘19

A Horários do Funchal assinou um protocolo com a empresa Sons de Pérola que lhe permitirá premiar os primeiros 120 clientes que adquiram o Passe Estudante Férias, para os meses de julho e agosto em simultâneo ou para o mês de julho, mediante o stock existente, com um bilhete de um dia para o festival Summer Opening ‘19.

Embora o Passe Estudante Férias, comece a ser vendido nos pontos de venda normais da Horários do Funchal no dia 20 de junho, esta oferta só se encontrará disponível, para os títulos adquiridos no posto de venda e atendimento da Horários do Funchal localizado no Centro Comercial Anadia Shopping, a partir do dia 21 de junho.

Enquanto parceira do evento a HF, transportará gratuitamente todos os participantes que se apresentem com a pulseira de acesso aos concertos do Summer Opening ‘19, nos seguintes dias e horário:

• dia 19/07/19 - Sexta-feira das 17h30 às 7h00 de Sábado;

• dia 20/07/19 - Sábado das 17h30 às 7h00 de Domingo;

• dia 21/07/19 - Domingo das 17h30 às 00h00.

Além desta vantagem, se o cliente optar por carregar os dois meses em simultâneo, julho e agosto, usufruirá de utilização gratuita nos primeiros 15 dias de setembro. O carregamento em simultâneo só pode ser efectuado nos postos de venda e atendimento HF (Marina, Anadia ou Pinga). A este bónus juntar-se-ão ainda outras ofertas que serão anunciadas em breve e que podem ser consultadas no site e nas páginas das redes sociais da Horários do Funchal.

O Passe Estudante Férias é destinado aos estudantes não trabalhadores, com idade igual ou inferior a 25 anos e este ano terá um custo de 19,90€ por mês, sendo mais barato em relação ao ano anterior, que foi comercializado por 25,00€.

A Horários do Funchal pretende com estas vantagens e bónus proporcionar aos jovens um verão pleno de mobilidade a baixo custo, para que tenham umas férias plenas de actividades e emoções, junto das suas famílias e amigos.