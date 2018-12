Horários do Funchal não foi ouvida pela Câmara Municipal do Funchal sobre Noite do Mercado

A propósito das declarações do Presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), esta quarta-feira, durante a apresentação oficial da Noite de Mercado de 2018, a empresa Horários do Funchal refuta as informações divulgadas por Paulo Cafôfo.

O autarca aconselhou a população a utilizar os transportes públicos na Noite do Mercado, próximo Domingo, de modo a não entupir o trânsito, afirmando: “Nós teremos a colaboração dos Horários do Funchal, que irá fazer preços especiais para esta noite, mas também irá introduzir um maior número de carreiras para poder trazer as pessoas para a Noite do Mercado”.

A Horários do Funchal escreve em comunicado que, desde 2017, deixou de contar com convites para participar na organização da noite tradicional com a CMF. E que a ideia de praticar tarifas especiais para as viagens de autocarro na noite de Domingo, foi “iniciativa única e exclusiva da Horários do Funchal”, uma “ideia que surgiu em conjunto com a Vice-presidência do Governo Regional”. A empresa reforça que “este executivo camarário não tem, nem nunca teve, qualquer contacto com a administração da empresa”.

Acresce que a Horários do Funchal esclarece que não haverá reforço de carreiras para a noite em questão: “Visto que a autarquia ao protelar a sua decisão em passar a autoridade de transportes ao longo dos últimos dois anos, não permitiu, em tempo útil, que a Horários do Funchal procedesse à actualização e renovação da sua frota”.

Leia o esclarecimento da Horários do Funchal na íntegra:

“Tendo em consideração a notícia vindo a público no DN de hoje, 20/12/2018, a Horários do Funchal, S.A. tem a necessidade de esclarecer a população do seguinte:

Desde sempre a Horários do Funchal, S.A. era convidada a participar nas reuniões que a CMF organizava para preparar a “Noite do Mercado do Funchal”. Mas, infelizmente, desde 2017, inclusive, a CMF deixou de solicitar a colaboração da Horários do Funchal, S.A. a participar nessas reuniões;

Qual é nosso espanto quando, num artigo no DN de hoje, se pode ler que: “A CMF quer estimular uma maior utilização dos transportes públicos, daí que a Horários do Funchal pratique ‘preços especiais’ para esta noite, além de um maior número de carreiras”.

Face ao teor destas declarações, a Horários do Funchal sente-se na obrigação de esclarecer que esta “não foi uma iniciativa da CMF. Foi, isso sim, iniciativa única e exclusiva da Horários do Funchal. Este Executivo camarário não tem, nem nunca teve qualquer contacto com a administração da empresa. Para verificarem que esta é uma afirmação verdadeira, basta que consultem o nosso site e a nossa página do Facebook que divulgam a nossa iniciativa desde o passado dia 13”.

Mais, esta ideia surgiu em conjunto com a Vice-presidência do Governo regional, por forma a dar à população deste concelho uma alternativa económica para se deslocarem e se divertirem em segurança, sem terem que se deslocarem em viatura própria.

A empresa não pode consentir, por isso, que este esforço feito por todos os colaboradores da Horários do Funchal seja utilizado como objecto de arremesso ou estratégia política da autarquia funchalenses.

Por último, temos de clarificar junto da opinião pública que a notícia emitida pela CMF é enganadora e poderá levar a população a ser induzida em erro. Pois, infelizmente, a empresa não consegue reforçar os seus meios, apenas permitindo uma descida de preço, mas mantendo o número de carreiras e viagens já existentes, visto que a autarquia ao protelar a sua decisão em passar a autoridade de transportes ao longo dos últimos dois anos, não permitiu, em tempo útil, que a Horários do Funchal procedesse à actualização e renovação da sua frota”.