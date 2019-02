Hoje há ‘Exame semestral’ na rádio de palavra

O ‘Exame Semestral’ está de volta à TSF, esta quarta-feira, entre as 16h e as 18h.

Oportunidade para balanço à docência, à empregabilidade, à eficiência do mundo universitário, aos desafios e às aspirações dos jovens, com a colaboração de um painel de estudantes das mais diversas áreas do saber, casos de Carlos Abreu, Afonso Freitas, Alex Faria, Gonçalo Sousa e Afonso Abreu. Cabe ao jornalista Nicolau Fernandes vigiar o ‘Exame’.

O Exame Semestral é um parceria entre a rádio de informação e a Associação Académica da UMa, contribuindo para, uma vez mais, levar a opinião dos estudantes da UMa mais além.

O debate terá transmissão em directo na 100 FM ou por via digital global em http:/mobile.radios.pt/tsfmadeira.