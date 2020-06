Historiador José Eduardo Franco acredita que José Tolentino Mendonça vai receber mais distinções

“É um prémio merecido que confirma mais uma vez o poeta Cardeal D. José Tolentino Mendonça como uma grande figura madeirense de projecção nacional e internacional pela qualidade da sua obra e pelos valores que através dela transmite para a nossa sociedade e para as gerações futuras”, escreve o historiador José Eduardo Franco a propósito da distinção com o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva, conhecida hoje.

Para José Eduardo Franco, o machiquense José Tolentino Mendonça, “enquanto figura do alto clero católico e agora da sua mais alta hierarquia e enquanto poeta e homem de saber, tem estabelecido pontes de diálogo, hoje pouco habituais, com a esfera da cultura laica onde as figuras do clero têm cada vez mais dificuldade em penetrar”, frisa.

Aliás, reforça, “na sociedade laica e secularizada em que vivemos, a grande qualidade da sua participação regular nos fóruns da cultura laica e sua aceitação geral por parte dos vários quadrantes políticos e da comunicação social representa em José Tolentino Mendonça um caso muito invulgar da nossa história recente em que os membros do clero são frequentemente atendidos com desconfiança e preconceito”, reconhece.

Para o investigador madeirense, “a escolha globalmente louvada de D. José Tolentino Mendonça para coordenar as recentes comemorações do dia 10 de Junho de 2020 são expressão dessa admiração geral cultivada em ambientes fora da Igreja, tendo sido o seu inspirador discurso, feito no ato oficial no Mosteiro dos Jerónimos celebrativo da efeméride do Dia de Portugal, a confirmação deste intelectual católico como uma personalidade que ficará na história portuguesa e mundial como alguém que inaugurou uma linguagem nova e restabeleceu, de modo actualizado e conciliador, o elo quebrado entre a Igreja e a cultura, nomeadamente com a sua parte humanamente mais profunda e complexa: a Poesia. Tolentino Mendonça já recebeu muitos prémios”, lembra.

Em conclusão, acredita que “este não será o último, nem o maior com que ainda há de ser brindado no futuro. O futuro de José Tolentino Mendonça parece ser cada vez mais auspicioso e promete-lhe glorias maiores”.