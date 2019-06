HF enviou proposta de aumentos salariais ao Sindicato Nacional de Motoristas

Através de um comunicado de imprensa, a empresa Horários do Funchal (HF) enviou, esta segunda-feira, uma proposta de aumentos salariais ao Sindicato Nacional dos Motoristas, por forma a dar início ao processo de negociações, dado que, até ao momento, aquela estrutura sindical ainda não tinha apresentado qualquer proposta nesse sentido.

“Desta forma, a Horários do Funchal procura iniciar um processo negocial que, em seu entender, deveria ter sido desencadeado pelo próprio sindicato, apresentando propostas concretas, como de resto é habitual nos processos negociais, em vez de ameaçar com greves”, explica.

Para a Horários do Funchal “é de extrema importância manter o diálogo com os parceiros sociais, uma prática que tem vindo a ser observada pela empresa ao longo do seu percurso”.

“A confirmar isso mesmo está, por exemplo, a entrada em vigor, em fevereiro deste ano, de dois Acordos de Empresa, um celebrado com o STRAMM (Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Atividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira) e, outro, celebrado com o SNM (Sindicato Nacional dos Motoristas) que, de forma histórica, vieram substituir o Contrato Colectivo de 1981 e atribuir melhores condições a todos os rodoviários e metalúrgicos da Horários do Funchal, S.A”, acrescenta.

Não obstante, e tendo presente a importância do contínuo melhoramento das condições atribuídas aos seus colaboradores, refere que “a Horários do Funchal sempre se relevou disponível para encetar novas negociações com os aludidos Sindicatos. Com efeito, a 9 de Abril do corrente ano, iniciou-se o processo negocial com vista à actualização das tabelas salariais com o STRAMM, o qual tem vindo a decorrer pacificamente e numa base negocial com o foco no diálogo construtivo, por ambas às partes, e sempre em defesa de todos os colaboradores que constituem a empresa Horários do Funchal”.

“Mais se esclarece que, em estrito cumprimento da legalidade, a Companhia dos Carros de São Gonçalo, S.A, começou a aplicar aos seus colaboradores o aumento salarial e das demais rúbricas de expressão pecuniária, constantes da última revisão, de 7 de junho de 2019, ao já referenciado CCT, mesmo tratando-se de uma empresa de capitais públicos, mas com assento na mesa dos transportes públicos colectivos da ACIF”, concluiu.