Hasta pública para subconcessão do Centro Hípico do Porto Santo sem interessados

A primeira hasta pública para cedência, em regime de subconcessão, do Centro Hípico do Porto Santo não teve quaisquer interessados. Não foram apresentadas propostas prévias, nem no mmento da hasta, que aconteceu hoje, pelas 10 horas, no Auditório do Edifico da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, sito à Rua Pestana Júnior.

O acto foi da responsabilidade da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo -SDPS - e foi presidido por Ricardo Vieira, “devidamente mandatado pela SDPS para o efeito e registou a presença da presidente e vogal do Conselho de administração da SDPS”, de acordo com a informação oficial divulgada.

“Com a realização desta Hasta Pública a SDPS pretendeu, através de um procedimento transparente, proporcionar a subconcessão sob a forma de arrendamento do Centro Hípico do Porto Santo destinado ao desenvolvimento de actividades de hipismo e à edificação de um empreendimento com valência hoteleira de, no mínimo, três estrelas, do tipo eco hotel.”

A subconcessão deveria vigorar por 30 anos e teve um valor base de licitação de dois milhões de euros, calculados para uma renda mensal.

A SDPS, liderada por Nivalda Gonçalves, diz que “continuará a efectuar esforços na tentativa de rentabilidade dos seus activos”.