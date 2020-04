Hamburgaria oferece refeição aos Bombeiros Voluntários Madeirenses

Nesta altura de pandemia os bombeiros também estão na linha da frente, lidando com a doença diariamente.

E porque muitas vezes não têm tido o devido reconhecimento, os responsáveis pela Hamburgaria das Madalenas, localizada na Avenida da Madalena, no Funchal, decidiram oferecer-lhes uma refeição, na última quinta-feira, um almoço acompanhado com um refrigerante de marca regional de forma a “incentivar o consumo do que é nosso”.

O gesto foi partilhado na página de Facebook da hamburgaria com a seguinte mensagem: “Não temos por hábito divulgar quando fazemos alguma acção social, mas desta vez achamos que mais uma vez os bombeiros estão a ser esquecidos, mas não por nós! Estamos do vosso lado porque vocês estão sempre do nosso também!

Um grande agradecimento aos Bombeiros assim como a todas as forças intervenientes no bem-estar da nossa população. Vamos ficar todos bem, mas por gora #fiqueemcasa!”.