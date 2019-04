Há 29 anos, era inaugurado o ‘Pátria’

O navio motor ‘Pátria’ foi inaugurado oficialmente há 5 de Abril de 1990 pelo presidente do Executivo madeirense, Alberto João Jardim, numa cerimónia que contou com a presença das mais destacadas individualidades regionais da época.

A viagem inaugural demorou cerca de 90 minutos desde o terminal norte do porto do Funchal, até o largo da Calheta, Ponta do Garajau e regresso ao ponto de partida.

O ‘Pátria’, custou cerca de um milhão de contos (aproximadamente 5 milhões de euros), tendo sido comparticipado em 55% pela Comunidade Económica Europeia.

O navio, depois de benzido pelo Bispo da Diocese do Funchal, D. Teodoro de Faria, em funções na época, foi baptizado pela madrinha, Rita Sales Caldeira, com o lançamento para o casco da tradicional garrafa de champanhe. Momento insólito segundo conta o DIÁRIO, pois a garrafa teimou em não quebrar.

“Só na quarta tentativa desfez-se a garrafa”, segundo explicava o DIÁRIO.

O navio ‘Pátria’ foi encomendado pelo Governo Regional directamente aos estaleiros britânicos do ‘FBM Marine Limited’, empresa que foi também responsável pela construção de vários navios famosos, como a do transatlântico ‘Queen Elizabeth 2’.