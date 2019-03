Grupo Sousa entrega equipamento informático no Infantário ‘O Moinho’, no Porto Santo

Dando continuidade á política educacional e social, o Grupo Sousa contribuiu, esta segunda-feira, com equipamentos informáticos, no Infantário ‘O Moinho’.

Estes equipamentos são um computador e uma impressora e vão “ajudar” muito o ensino especial daquele espaço escolar.

Pedro Amaral Frazão, acompanhado Miguel Chaves (responsável máximo do departamento informático) do Grupo Sousa, estiveram no acto da entrega do referido equipamento que contou ainda com a presença de Jorge Carvalho, secretário regional da Educação, e outras entidades locais.

Pedro Amaral Frazão disse ao DIÁRIO que corresponderam com um pedido que foi feito pelo infantário, no sentido de dotar estas instalações com equipamentos informáticos.

“No fundo são um PC e uma impressora que vão permitir que os alunos deste espaço possam ver e sentir mais facilmente as novas tecnologias e temos consciência que este apoio é muito importante. Por isso, fizemos questão de vir até ao Porto Santo para termos o contacto com realidade e com as entidades que apoiamos”, disse responsável do Grupo Sousa.

Pedro Amaral Frazão disse ainda que não podem acorrer a todas as solicitações, mas procuram, aqui e ali, ir dando respostas a alguns pedidos.