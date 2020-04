Grupo de amigos oferece mil máscaras cirúrgicas à Associação de Parkinson e Alzheimer na Madeira

Um grupo de 25 amigos que compõem a tertúlia ‘1 golo, 1 euro’ entregou 1.000 máscaras cirúrgicas à Delegação Regional da Associação de Doentes com Parkinson e Alzheimer. A doação resulta das receitas das ‘multas’ dos membros do grupo - os golos marcados pelas equipas de que são adeptos ao longo da época 2019/2020 - e que habitualmente revertem para o pagamento dos convívios.

Este grupo integra adeptos dos ‘três grandes’ nacionais, Porto, Benfica e Sporting, mas também de dois ‘grandes da Madeira’: Marítimo e Nacional. Com o futebol parado, a tertúlia decidiu fazer reverter as receitas acumuladas para uma acção de solidariedade, em tempos de pandemia.

Na página do grupo, no facebook, pode ler-se a mensagem: “Esta foi a ‘patuscada’ que mais satisfação nos deu de todas as que fizemos até agora”.