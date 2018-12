Grupo AFA entrega amanhã vales de compras destinados aos mais carenciadados da Calheta

O Grupo AFA entrega amanhã, 21 de Dezembro, na Santa Casa da Misericórdia da Calheta, 200 vales de compras de 100 euros/cada, para que a instituição de solidariedade social distribua pelas pessoas mais carenciadas do concelho da Calheta.

A iniciativa insere-se no caderno social do Grupo AFA, que ao longo dos anos tem sido desenvolvido, sempre com o objectivo de ajudar os mais carenciados. Recorde-se que, em anos anteriores, acções do género levaram à entrega de camas ortopédicas, cadeiras de rodas, bens alimentares e outros apoios.

De resto, já este ano, o Grupo AFA, através da Savoy Hotels & Resorts, levou a cabo uma campanha de recolha de diversos bens que, posteriormente, foram entregues a diversas instituições, nomeadamente, Lar Intergeracional da Tabua, Lar da Paz (Machico), Botão Solidário e Irmãs Hospitaleiras (Funchal).

O acto simbólico da entrega deste donativo acontecerá pelas 16 horas na sede da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, na Estrela da Calheta, e contará com as presenças dos administradores do Grupo AFA, Ricardo Farinha e José Manuel Pereira, e do vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, Mário Nunes.