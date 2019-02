‘Greve Global à Escola pelo Clima’ acontece a 15 de Março na Madeira

A ‘Greve Global à Escola pelo Clima’ está a ser promovida na Região para o próximo dia 15 de Março, a partir das 10h30, junto à Assembleia Legislativa da Madeira.

“O objectivo é uma acção de insurgência contra a apatia política em relação às alterações climáticas e o incumprimento sucessivo das metas previstas no Acordo de Paris por todos os países aderentes, assim como indiferença notória dos nossos decisores políticos, às conclusões do relatório IPCC da ONU, pois já deveria de ter sido declarado o ‘estado de emergência ecológica’ e nada se fez”, refere um comunicado assinado por Carolina Silva, a promotora do evento na Região.

“Como defende a activista Greta Thunberg e bem, «porque deveria estar a estudar para o futuro que em breve pode não existir mais, quando ninguém está a fazer nada para salvar esse futuro? Qual é a lógica de aprender os factos quando os factos mais importantes claramente não significam nada para a nossa sociedade?»”, refere a mesma nota.

No Facebook, já se pode encontrar um evento direccionado para esta causa, cujo convite se estende não só aos estudantes, mais também aos professores e encarregados de educação.