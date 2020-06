Os Governos da Madeira e de Canárias estiveram hoje, dia 3 de Junho, reunidos através de videoconferência, com o objectivo de aproximar as duas regiões autónomas em posições comuns e que defendam os interesses de ambos os arquipélagos, atendendo à semelhança que existe na sua caracterização, nomeadamente as acessibilidades.

“Ambas as regiões têm uma posição muito bem definida, que é idêntica, de que o controlo sanitário deve fazer-se sempre na origem das viagens, uma posição que a Madeira assumiu sempre desde o princípio, e que a reivindicou não só junto do Governo da República como também da União Europeia. Essa mesma defesa foi constatada por parte do governo de Canárias”, revela uma nota do Gabinete do Presidente do Governo Regional da Madeira.

Desta reunião resultou, assim, o consenso de “afirmar internacionalmente esta mesma posição comum, e, simultaneamente, continuar a fazer ver junto da União Europeia que as Regiões Ultraperiféricas têm especificidades próprias que justificam esta defesa”. Do mesmo modo, Madeira e Canárias são unânimes no que toca ao reforço dos fundos europeus “para fazer face aos constrangimentos da covid-19 nestes territórios insulares”.

Na mesma reunião houve oportunidade também de serem exploradas “outras formas de colaboração”, nomeadamente no que respeita à implementação deste mesmo princípio nas ligações que hoje são asseguradas entre a Madeira e Canárias através da companhia Binter, refere a mesma nota.

Com efeito, o Governo Regional da Madeira considera que desta abertura resulta “um espaço de progressão nesta parceria atlântica, de relevante interesse. E é com essa motivação e esse espírito que será dada sequência aos assuntos tratados na reunião, procurando formalizá-los e repercuti-los, na prática, defendendo os interesses de ambas as populações”, acrescenta.

No encontro participaram, por parte das ilhas espanholas, o presidente do Governo, Ángel Perez, o vice-presidente, Román Rodríguez, o conselheiro para os assuntos da Saúde, Júlio Manuel Hernandéz, e a conselheira para o Turismo, Yaiza Herrera, e, por parte da Região, participou o presidente do Governo, Miguel Albuquerque, o vice-presidente, Pedro Calado, o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, e o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.