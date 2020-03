Governo vai transformar Centro Agrário de Santana em polo de experimentação de sementes antigas

O Centro Agrário de Santana será objecto de investimentos para criar neste espaço um pólo de experimentação com a Universidade da Madeira para experimentação de sementes antigas de produtos hortícolas e fruticolas. Revelação em jeito de resposta ao autarca de Santana, feita por Miguel Albuquerque na ‘festa da anona’.

Presidente do Governo que anunciou ainda um aumento, no último ano, de 12% na área de pomares de anoneiras, que actualmente ocupa 129 hectares. Área que deverá continuar a crescer com os mais de 40 novos projectos agrícolas aprovados no quadro do PRODERAM. Anona que rendeu 1612 toneladas e um rendimento de 2.676 mil euros. Nas contas de Albuquerque, este ano a exportação da Anona deverá atingir as 20 toneladas.