Teatro Metaphora vai ganhar mais espaço para desenvolver actividades

O Teatro Metaphora, actualmente instalado no edifício onde funcionou o Lar de Idosos do Ilhéu, junto aos Jardins do Ilhéu, em Câmara de Lobos, vai ganhar mais espaço para melhor desenvolver a sua actividade. O alargamento das instalações será concretizado após obras de beneficiação no edifício vizinho, antigo jardim-de-infância.

“Finalmente, com aquele equipamento vamos ter tudo aquilo que a gente precisa para implementar as actividades”, manifestou o presidente da direcção do ‘Teatro Metaphora’ - Associação de Amigos das Artes, José António Barros, à margem da visita do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que esta tarde visitou a sede da associação cultural criada em Setembro de 2009.

Na companhia do secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e do presidente da Câmara local, Pedro Coelho, foi dado a conhecer os projectos educativos, sociais, artísticos e culturais.

Actualmente instalado num edifício que é propriedade do Governo Regional, em breve a sede abrangerá também o edifício situado ‘paredes meias’, desta feita propriedade da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Miguel Albuquerque e Pedro Coelho ‘apadrinharam’ o anúncio da expansão das instalações e a convicção que com o novo espaço “as coisas ficam mais fáceis e também é possível implementar mais e melhor [os projectos]”, admitiu António Barros, lembrando que têm feito “muita coisa com alguma dificuldade”.

O edifício anexo precisa de intervenção na cobertura, paredes e pavimento, espaço que será rentabilizado para ensaios, oficinas, cursos e outras actividades.

Na apresentação feita à comitiva presidencial, António Barros lembrou “começamos com nada, mas utilizando os recursos, nomeadamente as pessoas”. Foi com base nessa valorização que os ‘Metaphora’ ganharam espaço e reconhecimento público, apesar da “trabalheira danada que fazemos com muito afinco”, afirmou.

O prometido novo espaço vem em boa altura, pois “mais do que nunca, agora temos muita coisa agendada”, disse, dando conta de um rol de actividades a desenvolver nos próximos meses.

O sucesso deste projecto faz-se não só de “sorte e mérito”, mas também da “muita dedicação e muito compromisso” da “malta” que integra este “grupo de amigos”.

Envolvido em projectos de mobilidade com voluntários de vários países europeus, o responsável pelo Teatro Metaphora estima que “mais de mil pessoas já estiveram envolvidas nesta mobilidade. Muitas mais, até” admitiu. Para logo acrescentar que o contexto da pandemia não ‘trava’ o desejo de fazer mais e melhor. Pelo contrário. Revelou que doravante serão ainda “muitos mais [os envolvidos em acções de mobilidade], porque temos muitos projectos, muita coisa planeada” até ao início do próximo ano. Nomeadamente “muitos grupos que vão ser recebidos no âmbito da organização de seminários, intercâmbios e formações”, concretizou.

Criado em Setembro de 2009, o Teatro Metaphora, esteve inicialmente instalado no edifício Torre Bella, entretanto objecto de procedimento de hasta pública de concessão do direito de exploração e agora alvo de obras de reabilitação do edifício para a construção de uma nova unidade hoteleira no centro histórico da cidade. A associação cultural foi por isso transferida para o antigo Lar de Idosos do Ilhéu, edifício que havia sido desactivado em 2017, após a abertura do actual Centro de Saúde e Lar de Idosos de Câmara de Lobos.