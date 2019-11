Governo vai salvaguardar acesso público ao mar e mantém aposta na aquicultura

A nova Secretaria Regional do Mar e das Pescas, de Teófilo Cunha, apresenta um programa que destaca a “centralidade atlântica” da Madeira e lembra a importância da defesa da Zona Económica Exclusiva e da ampliação da Plataforma Continental.

O Mar surge como uma aposta clara, tanto na vertente económica como na ambiental. Desde logo é garantida a salvaguarda do “acesso público ao mar”, através da reabilitação de espaços já existentes e criação de novos acessos.

Nas pescas, vão aumentar os apoios e incentivos técnicos, mas também fica claro que a aquicultura continuará a ser uma aposta, inclusive com a introdução de novas espécies e o incentivo ao consumo da produção regional.

Teófilo Cunha vai concluir a lota do Funchal, avançar com o projecto do entreposto frigorífico, concluir a remodelação do varadouro do Paul do Mar e reabilitar a lota do Caniçal.