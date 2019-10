Governo Regional vai reforçar “substancialmente” Associação de Promoção no próximo Orçamento

O Governo Regional vai reforçar o “substancialmente” o orçamento da Associação de Promoção da Madeira já no próximo Orçamento, anunciou Miguel Albuquerque, esta segunda-feira, durante a inauguração do Les Suites at The Cliff Bay, o novo hotel da cadeia PortoBay.

O Presidente do Governo Regional dava colo, assim, ao repto lançado por António Trindade, presidente do grupo hoteleiro, que discursara antes: “Como foi bem referido em campanhas eleitorais recentes, a vossa promessa de fazer sobrepor os interesses da Madeira aos interesses partidários, porque não calendarizar um plano de acções conjuntas, que visem criar defesas acrescidas à concorrência feroz que o mundo do turismo tem desencadeado e em que o sentimento de pertença possa ser partilhado”, desafiou o empresário.

Miguel Albuquerque assegurou que “o orçamento da AP será substancialmente reforçado”, já que um dos objectivos do novo Governo “é auscultar os agentes turísticos, nas suas diversas vertentes, ouvir os hoteleiros e trabalhar em consonância com aquelas que são as aspirações dos agentes do turismo”. Paralelamente, acrescentou ALbuquerque, o plano do executivo é “trabalhar em concertação com as autoridades nacionais, com o Governo nacional, e com as diversas entidades que gerem os organismos directamente relacionados com os fluxos turísticos, como a ANA e outras entidades que gerem , por exemplo, os aeroportos”. O Presidente do Governo insiste também que quer “um reforço da participação do turismo nacional na Madeira”. Dirigindo-se a António Trindade, garantiu que o “Governo determinado a trabalhar convosco e está determinado a tomar todas as acções necessárias para melhorarmos a nossa oferta e a nossa captação de turismo, de turistas, no exterior”.

Quando falou, o presidente do grupo PortoBay fez também um apelo à ANA/Anam, à TAP, Easyjet, Transavia, Sata, Binter, Jet2, Condor, TuiFly, bem como “a outras companhias fundamentais para este destino para que consolidem mais fortemente” presença na Madeira. E sublinhou: “A qualidade de um produto expressa-se também na capacidade de diálogo com os outros parceiros, também responsáveis pela conjugação de esforços para a excelencia do macro produto onde nos inserimos: de um Governo Regional a uma Câmara Municipal do Funchal, de uma ACIF às escolas profissionais e sindicatos”. Em cima da mesa, acentuou Trindade, estão temas como: acessibilidades; dinamização e partilha das nossas mais-valias, natureza, mar e cidade; alternativas na promoção e distribuição urbana; plano de ordenamento turístico e realidade actual.

