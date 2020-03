Governo Regional prepara alojamento para profissionais de saúde

Os profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate ao Covid-19 têm demonstrado alguma preocupação com o risco de contágio das suas famílias. O DIÁRIO apurou que o Governo Regional, à semelhança do que já aconteceu a nível nacional e noutros países que enfrentam situações idênticas, pondera disponibilizar alguns espaços para alojamento desses profissionais no decorrer do surto.

Uma das possibilidades em cima da mesa será a Pousada da Juventude, no Funchal. O empreendimento integrado numa quinta tradicional madeirense conta com 109 camas, distribuídas por quartos múltiplos e individuais, que em todo o caso podem sofrer adaptações face às necessidades.

Para já, não temos informação de outros espaços que venham a ter utilização idêntica. Ainda assim, face ao aumento de casos positivos e suspeitos que possa vir a ocorrer, é natural que outras hipóteses sejam equacionadas, de modo a responder à necessidade que se venha a verificar.

Conforme tem vindo a ser noticiado pela imprensa internacional, e corroborado pela própria Organização Mundial de Saúde, os profissionais de saúde são um dos grupos de risco de contágio, pelo que medidas desta natureza visam, não só proteger as suas famílias, mas também evitar que novas linhas de contágio possam surgir.