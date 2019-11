Governo Regional não confere prioridade às obras públicas

O Governo refere no programa que entregou hoje no parlamento que está reconhecido que após um ciclo marcado por um intenso e continuado esforço de investimento público, as principais carências a nível infraestrutural da Região encontram-se generalizadamente superadas.

Na actual legislatura serão colmatadas as necessidades, já identificadas, nos sectores da educação e da saúde e assegura da a conclusão de obras estruturantes que se encontravam suspensas devido às restrições orçamentais do período de ajustamento económico e financeiro.

O GR compromete-se, nos próximos quatro anos, a consolidar os corredores estruturantes - Vias rápidas e Vias Expresso - concluindo os troços viários da rede viária principal cuja construção foi interrompida durante o período de ajustamento económico e financeiro, assumindo uma estratégia que contribua para materializar o retorno em valor do investimento já efectuado em ativos infraestruturais pelo sector público. No caso das ligações Ribeira de S. Jorge / Arco de S. Jorge, Fajã de Ovelha/Ponta do Pargo e ainda Jardim da Serra/Estreito de Câmara de Lobos, devem ser vistos como eixos prioritários de coesão, uma vez que se revelam decisivos para mitigar os défices de integração económica e social que subsistem.

Vai também construir novas ligações na rede viária principal, que por um lado, se revelem catalisadoras do potencial económico e turístico da Região e, por outro, evitem alguns casos de saturação.

Melhorar a rede viária – Via Rápida, em alguns nós que apresentam problemas de saturação e que obrigam a intervenções com vista a eliminar ou mitigar os estrangulamentos de operacionalidade existentes, adequando-os à actual procura e assegurando correntes de tráfego estáveis é outro dos objectivos traçados.

Outras duas medidas a desenvolver:

Mitigar o risco de exposição a instabilidades geológicas, designadamente taludes/escarpas onde estão implantadas as vias de comunicação, sendo emergente a necessidade de realização de obras de estabilização geotécnica de taludes e, ou estruturas de suporte; Assegurar a conservação e manutenção da infraestrutura rodoviária existente, de forma a garantir padrões mínimos de conforto e segurança rodoviária, aproveitando a oportunidade da implementação do PAMUS - Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável para a materialização de circuitos rodoviários com interesse turístico que ofereçam boas condições de operacionalidade e segurança, para a obtenção de financiamento que garanta a sua implementação.