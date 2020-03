Governo Regional da Madeira prepara medidas para ajuda a empresas com espaços concessionados

O Governo Regional está a preparar um conjunto de medidas a aplicar a todos os espaços concessionados pela Administração Regional. Ainda nesta semana, as mesmas deverão ser decididas e anunciadas pelo executivo.

Nivalda Gonçalves, administradora das sociedades de desenvolvimento, perante um pedido de esclarecimento sobre a questão das rendas em espaços das entidades de que é responsável, remeteu a solução para essas medidas, que vão ser tomadas pelo Governo Regional.

Como noticiámos, nesta manhã, há um conjunto de empresários que se queixam de não terem sido contactados e que, por isso, temem pelo futuro das empresas. Em causa está a suspensão do pagamento de rendas, enquanto os espaços tiverem de estar encerrados devido à epidemia de Covid-19. Um dos exemplos que demos foi o do encerramento do Miradouro do Cabo Girão.