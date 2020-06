O presidente do Governo Regional e o Governo Regional vieram a público manifestar “sua satisfação e o orgulho de toda a Região” pela eleição, hoje, do madeirense D. José Ornelas Carvalho, Bispo de Setúbal, para novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

Numa nota remetida à imprensa, Miguel Albuquerque lembra as origens do prelado numa família profundamente cristã e recorda a excelência do seu percurso religioso, iniciado na Madeira, enfatizando o sucesso de todas as suas Missões na Igreja Católica.

O governante destaca ainda o facto de o agora presidente da Conferência Episcopal Portuguesa ser “uma das vozes mais activas da Igreja no combate à injustiça social”.

“Tem sido crítico acérrimo de fenómenos como o racismo, a injustiça e a exclusão, prevalecendo no seu discurso a defesa de valores do Cristianismo e da Humanidade. Aliás, como se viu, na Páscoa, quando, em homilia, sugeriu ao país para que aprenda lições de pandemia e combata o vírus do egoísmo”, pode ler-se no comunicado.

D. José Ornelas Carvalho é bispo de Setúbal desde 2015 e foi escolhido, esta terça-feira, dia 16 de Junho, em assembleia plenária de 28 bispos portugueses, reunida desde segunda-feira em Fátima, como o novo responsável da Igreja portuguesa.

O prelado setubalense tem 66 anos e é natural do Porto Cruz, freguesia do concelho de Machico. Vai agora liderar a CEP no próximo triénio, 2020/2023, sucedendo ao Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente. Até aqui, o bispo nascido na Região era vogal do conselho permanente da CEP.

Dom José Ornelas Carvalho foi sacerdote da Congregação do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos) e, desde 2015, é Bispo de Setúbal. Missionário, Professor de Teologia, Superior Provincial e, depois, Superior Geral da sua Congregação.