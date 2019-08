Governo regional aprova contratos de 3 milhões de euros com vários estabelecimentos de ensino

Foram publicados, hoje, no Jornal Oficial, os contratos, estabelecidos entre o Governo Regional e várias escolas privadas, num total de cerca de 3 milhões de euros.

Com o Atelier de Dança, Música e Artes foi estabelecido um contrato no valor de 75 mil euros, para o ano lectivo 2019/2020.

Também para o ano lectivo que começa em Setembro foram estabelecidos contratos com o Colégio Infante D. Henrique (1,6 milhões de euros), Externato de São João (390 mil), Escola do Santo Condestável (388 mi) e Externato São Francisco de Sales (459 mil). Estes são alguns dos vários estabelecimentos de ensino privados da Região que estabelecem contratos de associação com o Governo Regional.