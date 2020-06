Governo Regional apoia economia do Porto Santo com alargamento do subsídio de mobilidade

O Grupo Parlamentar do PSD destacou hoje mais uma medida de apoio à economia do Porto Santo, através do alargamento, em 2020, do subsídio de mobilidade aos meses de verão, julho, agosto e setembro.

Numa iniciativa realizada junto ao local de atracagem do Lobo Marinho, no cais da Pontinha, o deputado Bernardo Caldeira salientou que esta ”é uma medida importante na fase que atravessamos pós-pandemia e com as quebras de mercado nacional e internacional que são esperadas”.

“É uma medida de incentivo que o Governo Regional dá para que os madeirenses façam férias cá dentro e para que os habitantes da ilha da Madeira possam escolher o Porto Santo como destino de férias”, disse, lembrando ainda que está já disponível o desconto imediato no ato de compra dos bilhetes.

“Era uma pretensão antiga, é mais um compromisso do Governo regional que foi assumido e é mais um incentivo para que todos os que vivem na ilha da Madeira se desloquem ao Porto Santo neste verão, fazendo férias cá dentro e ajudando aquela que é uma economia frágil como a do Porto Santo e irá certamente ultrapassar as expetativas.”

O deputado salientou que o mercado madeirense é muito importante para a economia do Porto Santo e “o Governo Regional, mais uma vez, e bem, faz com que o Porto Santo fique no mapa e seja, como sempre foi, uma das suas prioridades”.