Governo quer rentabilizar património imobiliário

Uma das propostas inseridas no Programa do Governo refere-se ao património público.

No documento a que o DIÁRIO teve acesso, o executivo defende a actualização o inventário geral e cadastro de todos os imóveis pertencentes à Região Autónoma da Madeira, com o envolvimento de todos os serviços afetatários e através de plataforma específica para o efeito.

Preconiza também:

Adoptar políticas de acompanhamento e monitorização dos imóveis em regime de arrendamento, utilizados pelos Serviços do Governo Regional, com a finalidade de assegurar, a todo o tempo, a utilização mais adequada, em função das necessidades.

Promover a rentabilização do património imobiliário da Região Autónoma da Madeira que se revele dispensável à prossecução do plano de investimentos do Governo Regional e ao funcionamento dos seus serviços.

Desenvolver um Plano de Protecção e Preservação do património da Região Autónoma da Madeira (à excepção do Cultural), que defina as políticas e medidas a adoptar com vista à sua conservação e/ou requalificação.

Desenvolver instrumentos de apoio à monitorização de obras públicas.

Continuar a promover a adopção de instrumentos de gestão, na área das Expropriações que permitam simplificar e agilizar os procedimentos, utilizando, primordialmente, a via negocial.

Promover a optimização do Parque de Viaturas da Região Autónoma da Madeira e a revisão das categorias de automóveis, com vista à maximização do uso comum de recursos, através da centralização da aquisição, optando-se por processos de aquisição mais operacionais, com vista à redução de custos com a utilização e manutenção da frota, promovendo, igualmente, a introdução progressiva de veículos ecologicamente mais sustentáveis e tecnologicamente mais evoluídos, adaptando, na sequência, a estrutura fixa dos serviços de manutenção e reparação próprios face à composição e características da frota.

Criar mecanismos de monitorização que permitam uma maior eficácia e eficiência das compras públicas, melhorando o planeamento das compras públicas e os procedimentos aquisitivos.

Melhorar o sistema de controlo de aquisição de bens móveis inventariáveis correlacionado com o seu cadastro e inventário.